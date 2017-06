Homem morre em acidente na rodovia SC-114, em Itaiópolis

<p>Um homem de 24 anos morreu na manhã deste domingo em um acidente na SC-114, em Itaiópolis, próximo a localidade de Moema. Segundo informações da <b>Polícia Militar Rodoviária (PMRv)</b> , o <b>acidente</b> aconteceu por volta das 6h45min.</p><p>O jovem era morador do município e dirigia um Ford Fiesta com placas de Balneário Piçarras. O veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore. O motorista morreu no local.</p><p><b>Leia também: </b></p><p><b> Homem morre em acidente na BR-470, em Navegantes <br></b></p><p><b> Acidente envolve quatro veículos e deixa duas pessoas feridas na BR-470 em Ilhota <br></b></p><p> <b>Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente na SC-110 em Pomerode</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense