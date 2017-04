Homicídios de menores de 19 anos cresceu 67% segundo pesquisa

Os dados fazem parte do relatório CADÊ? Brasil 2016, que monitora direitos de crianças e adolescentes no Brasil

Em 2014, foram registrados 11.142 homicídios de crianças e adolescentes menores de 19 anos, o que representa um aumento de 67,67% desde 1997. A estatística integra a 5ª edição do CADÊ? Brasil 2016 – Crianças e Adolescentes em Dados e Estatísticas, produzido pela Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) e parceiros, que será lançado no dia 11 de abril, às 16h, em Brasília/DF. O objetivo principal da iniciativa é contribuir para o monitoramento, controle social, incidência política e criação de políticas públicas que promovam os direitos de crianças e adolescentes.

Somente por armas de fogo, o relatório aponta 4.725 homicídios de crianças e adolescentes, sendo que 94% na faixa etária de 14 a 17 anos. Acidentes de trânsito causaram a morte de mais 2.787 crianças e adolescentes. Outra estatística do relatório é o número de suicídios, que em 2014 assinala 505 casos, com ocorrência de 146 na faixa etária de 5 a 14 anos e os demais 359 casos na faixa etária de 15 a 17 anos.

Os principais indicadores do CADÊ? Brasil 2016 estão focados na primeira infância e revelam a existência, em 2014, de 37.380 menores de 1 ano de idade sem registro de nascimento; 247.126 nascidos vivos com baixo peso; taxa de mortalidade infantil de 12,90 (por 1.000 nascidos vivos), 2.869 mortes de menores de 4 anos por enfermidades respiratórias; 29.241 óbitos de menores de 4 anos por causas evitáveis; 159 registros de incidência de AIDS em menores de 5 anos; 264.725 crianças menores de 5 anos abaixo do peso ideal e apenas 26,76% de cadernetas de vacina atualizadas.

Apesar de ter aumentado em 8,9% as matrículas de 0 a 3 anos em creches públicas, apenas 16,06% da população nesta faixa etária se encontrava matriculada em 2014. O mesmo ocorre com as matrículas de 4 a 6 anos em pré-escola na rede pública, em que pese ter aumentado 18,57% ainda representa apenas 42,65% do total da população nesta faixa etária.

Ao longo de seis anos, o Marista e parceiros elaboraram cinco edições do CADÊ? Brasil – em 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016. As informações sistematizadas no documento são coletadas de fontes oficiais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBEGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério da Saúde (MS), Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Tribunal Superior Eleitoral e a Secretaria Especial de Direitos Humanos – Ministério da Justiça e Cidadania. Todos os dados do relatório de 2016 podem ser acessados emwww.marista.edu.br/cade.

Fonte: floripanews