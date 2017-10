Horário de verão começa neste domingo

O horário de verão começa às 0h do próximo domingo (15). Dessa forma, a população de dez estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás – e do Distrito Federal deverá adiantar os horários de seus relógios em uma hora. Os estados das regiões Norte e Nordeste não participarão do horário de verão.

O Decreto nº 6.558 de 2008 institui o horário especial em parte do território nacional até o dia 17 de fevereiro do ano que vem.



Fonte: Floripa News