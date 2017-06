Hotéis de Balneário Camboriú têm 40% de ocupação para o feriado

<p class=”embed-content”> </p><p>O friozinho torna difícil concorrer com a Serra nesta época do ano. Mesmo assim, os hotéis de Balneário Camboriú estão com 40% de lotação _ o que os hoteleiros consideram um ótimo resultado. Se o tempo colaborar, é possível que a ocupação aumente até o fim de semana. <br><br><b>Píer em Itajaí </b><br><br>Técnicos da PDBS, empresa dona do projeto do BC Port _ o píer de transatlânticos de Balneário Camboriú _ apresentaram ontem na Câmara de Vereadores de Itajaí uma proposta de parceria público-privada para que a cidade volte a receber navios de cruzeiro. Um novo píer já está na pauta da prefeitura, e a empresa quer ser a responsável pelo projeto e os licenciamentos. O que dependerá de licitação. A ideia é ocupar toda a área do Centreventos ao Mercado Público, formando um super receptivo para os navios que ¿converse¿ com a cidade.<br></p><p><b>Carga sumida </b></p><p>O indiciamento de dois policiais militares por prevaricação, no caso da carga de frangos e perus <b> roubada </b> de dentro do pátio da delegacia de Itajaí, pegou de surpresa o comando regional. Coronel Claudio Koglin, comandante da 3ª Região da PM, só soube do caso pela imprensa e enviou ofício à Polícia Civil pedindo a cópia do inquérito. <br><br>Pesou contra os policiais o fato de eles terem acreditado que o responsável pela carga era um investigador particular que, de acordo com a Polícia Civil, não tinha qualquer responsabilidade sobre o carregamento.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense