Humorista Lailtinho Brega relata morte da mãe por dengue e faz alerta contra doença

A mãe do humorista do Lailtinho Brega, Terezinha de Jesus Rocha Melo, morreu nesta segunda-feira (10) após contaminação por dengue, segundo afirmou em sua página oficial no Facebook.

“Uma mulher, NEGRA, forte, mãe, briguenta, educadora, religiosa e feliz, não aguentou as dores dessa doença”, disse o artista na rede social.

Dona Teca, como era conhecida, morava no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Mãe de 15 filhos, incluindo Lailtinho, faleceu às 3h da madrugada, segundo relato do humorista.

Alertando sobre os perigos causados pelo mosquito, Lailtinho aproveitou para agradeceu a educação que a mãe proporcionou para ele. “Brigado mãe por tudo, parabéns pela nossa criação , missão cumprida. TECA, desculpa só por não ter ficado grudado do seu lado a vida toda, esse tal de trabalho e compromisso nos tirar esse irrecuperável momento. Tchau mãe, manda beijos pro pai, diz q tamos em dor, porém bem”, finalizou.

Fonte: diariodonordeste