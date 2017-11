IASC inaugura novo Núcleo em Itajaí

O Instituto dos Advogados de Santa Catarina (IASC) inaugurou um novo Núcleo na cidade de Itajaí na noite da última terça-feira (7). A ação é a continuidade da política de expansão do instituto pelo estado e contou com a parceria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – subseção de Itajaí e Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Durante o evento também foi ministrada palestra pelo Dr. Ezair Meurer, intitulada “Longevidade e Previdência ao Advogado” e realizada a posse dos novos membros, são eles:

1. Alini Masson

2. Ana Cristina Ferro Blasi

3. Bruno André Schwindem Wöhlke

4. Christielen Pessoa Brito Machado

5. Douglas Fílipi Mafra

6. Fabiano Oldoni

7. Fabio Raphael Gonçalves Fabeni

8. Felipe Eduardo Schmitz

9. Henry Rossdeutscher

10. Mirela Emilia Camara Bulegon

11. Polyana Tybucheski Trevisan

12. Rafael Bozzano

A Coordenação do Núcleo do IASC em Itajaí está a cargo do Dr. Murilo José Zipperer da Silva, membro efetivo do IASC e presidente da OAB em Itajaí.

O presidente do IASC, Dr. Gilberto Lopes Teixeira enalteceu a sessão solene e a sinergia voltada ao engrandecimento de todas as instituições, parcerias e núcleos. “Minha gratidão a todos, Dr. Murilo, muito sucesso em sua nova jornada”, acrescentou.



Fonte: Floripa News