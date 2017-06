IBGE inicia pesquisa sobre padrões de consumo: veja 5 coisas para começar bem a terça-feira

<p><b>1 – IBGE inicia pesquisa sobre os padrões de consumo das famílias brasileiras </b></p><p>O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começa nesta segunda-feira, 26, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), sobre os padrões de renda e consumo das famílias brasileiras. Entre junho de 2017 e julho de 2018, 30 agentes de pesquisa devem visitar 3.125 domicílios em cerca de 85 municípios de Santa Catarina.<br></p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <br><p><b>2 – Chapecoense muda de competição e aposta na conversa para tentar se recuperar </b><br></p><p>Muita conversa na reapresentação do time da Chapecoense na tarde desta segunda-feira, no Centro de Treinamento da Água Amarela. O treinador Vagner Mancini reuniu o grupo de jogadores e foram cerca de 30 minutos de avaliação sobre a queda de desempenho do time, que perdeu cinco dos últimos seis jogos. Teve cobrança forte do torcedor inclusive na saída do estádio, após a derrota por 1 a 0 para o time reserva do Atlético-MG, na Arena Condá.</p> Foto: Sirli Freitas / Divulgação <p><b>3 – P T diz que vai obstruir votações das reformas até análise de denúncia contra Temer </b></p><p>Líderes do PT na Câmara e no Senado qualificaram nesta segunda-feira, 26, como “gravíssima” a denúncia feita pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Segundo o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), a estratégia do partido será obstruir votações na Câmara até que a denúncia seja analisada pela Casa.</p><p><b>4 – Mostra gratuita apresenta sete documentários sobre pessoas que tiveram que deixar seus países </b></p><p>Nesta segunda e terça, o Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Florianópolis e região – GAIRF realiza a mostra de cinema Refugiados.Doc, com documentários que contam histórias de pessoas forçadas a abandonar seus países. As sessões começam sempre à s 20h, no cinema do CIC.<br></p> Foto: Divulgação / Divulgação <p><b>5 – Presídio Regional de Joinville é totalmente interditado </b></p><p>O juiz João Marcos Buch, titular da 3ª Vara Criminal e corregedor do sistema prisional da comarca, interditou o Presídio Regional de Joinville na manhã desta segunda-feira. Em documento de 12 páginas, são apontados problemas vistos durante a última inspeção. Como os problemas não foram solucionados pelo Estado, a interdição foi determinada por Buch. <br></p> Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS <p> </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense