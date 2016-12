IFSC abre 830 vagas para cursos superiores via Sisu

<p>O Departamento de Ingresso do Instituto Federal de Santa Catarina (<b> IFSC </b>) lançou o edital que estabelece regras para a seleção de candidatos a cursos superiores de 20 campus por meio do Sistema de Seleção Unificada (<b> Sisu </b>). Poderão participar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano e optaram pelo Sisu 2017/1, cujo cronograma ainda não está definido. O documento está disponível neste <b> link </b>.</p><p>A inscrição deve ser feita pela internet na página do <b> Sisu </b>. Podem concorrer às vagas os candidatos que tenham realizado todas as provas do Enem em 2016 e que tenham obtido nota igual ou superior a 300 na redação.</p><p>O candidato deve se inscrever especificando, em ordem de preferência, suas opções de vaga na instituição, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência — ampla concorrência ou sistema de cotas para escolas públicas. O estudante só pode se inscrever em uma modalidade de concorrência no mesmo curso e turno.</p><p>Há reserva de metade das vagas para candidatos que estudaram em escolas públicas, subdividas em vagas de acordo com critérios socioeconômicos e raciais. Existem vagas nas cidades de Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê.</p><p>As vagas que não forem ocupadas ao final das chamadas regulares referentes ao processo seletivo Sisu 2017/1 serão preenchidas por meio de lista de espera disponibilizada pelo próprio Sisu. Caso ainda não sejam ocupadas todas as vagas, elas podem ser ocupadas por estudantes que fizeram o vestibular 2017/1 do IFSC, em ordem de classificação.

Confira as vagas disponíveis:

Campus Araranguá (38 vagas)
Design de Moda (noturno) – 18 vagas
Licenciatura em Física (noturno) – 20 vagas

Campus Caçador (40 vagas)
Engenharia de Produção (noturno) – 20 vagas
Sistemas de Informação (noturno) – 20 vagas

Campus Canoinhas (40 vagas)
Alimentos (noturno) – 20 vagas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno) – 20 vagas

Campus Chapecó (20 vagas)
Engenharia de Controle e Automação (matutino) – 20 vagas

Campus Criciúma (40 vagas)
Engenharia Mecatrônica (integral) – 20 vagas
Licenciatura em Química (noturno) – 20 vagas

Campus Florianópolis (162 vagas)
Design de Produto (integral) – 15 vagas
Eletrônica Industrial (integral) – 18 vagas 
Engenharia Civil (integral) – 20 vagas
Engenharia Elétrica (integral) – 20 vagas
Engenharia Eletrônica (integral) – 20 vagas
Engenharia Mecatrônica (integral) – 20 vagas
Gestão da Tecnologia da Informação (noturno) – 15 vagas
Radiologia (integral) – 18 vagas 
Sistemas de Energia (noturno) – 16 vagas 

Campus Florianópolis-Continente (40 vagas)
Gastronomia (matutino) – 20 vagas 
Hotelaria (matutino) – 20 vagas 

Campus Garopaba (20 vagas)
Gestão Ambiental (matutino) – 20 vagas

Campus Gaspar (60 vagas)
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno) – 20 vagas
Design de Moda (noturno) – 20 vagas 
Processos Gerenciais (noturno) – 20 vagas

Campus Itajaí (20 vagas)
Engenharia Elétrica (vespertino) – 20 vagas

Campus Jaraguá do Sul-Centro (20 vagas)
Licenciatura em Física (noturno) – 20 vagas

Campus Jaraguá do Sul-Rau (38 vagas)
Engenharia Elétrica (matutino) – 20 vagas
Fabricação Mecânica (noturno) – 18 vagas 

Campus Joinville (40 vagas)
Engenharia Elétrica (noturno) – 20 vagas
Gestão Hospitalar (vespertino) – 20 vagas

Campus Lages (60 vagas)
Ciência da Computação (matutino) – 20 vagas 
Engenharia Mecânica (noturno) – 20 vagas
Processos Químicos (matutino) – 20 vagas 

Campus Palhoça Bilíngue (40 vagas)
Pedagogia Bilíngue Libras/Português (noturno) – 20 vagas
Produção Multimídia (noturno) – 20 vagas 

Campus São José (32 vagas)
Engenharia de Telecomunicações (integral) – 16 vagas 
Licenciatura em Química (noturno) – 16 vagas 

Campus São Miguel do Oeste (40 vagas)
Agronomia (vespertino) – 20 vagas Alimentos (noturno) – 20 vagas 

Campus Tubarão (20 vagas)
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno) – 20 vagas

Campus Urupema (40 vagas)
Alimentos (integral) – 20 vagas
Viticultura e Enologia (integral) – 20 vagas 

Campus Xanxerê (20 vagas)
Engenharia Mecânica (noturno) – 20 vagas

