IFSC abre inscrições para cursos técnicos em 19 cidades

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com inscrições abertas para 3.224 vagas em cursos técnicos em 19 cidades de Santa Catarina: Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São Carlos, São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, São João do Oeste e Urupema.

As inscrições podem ser feitas até 10 de dezembro de 2017. A seleção será realizada por meio de sorteio público e não haverá cobrança de taxa de inscrição.

No Câmpus Itajaí, as inscrições ocorrem em datas diferentes: vão até 5 de dezembro. O sorteio público das vagas será dia 7 de dezembro e a divulgação dia 11 de dezembro. A partir do dia 14 de dezembro, os alunos precisam confirmar a matrícula presencialmente, de acordo com o cronograma do Edital de Ingresso 08/2018/1.

São oferecidos cursos técnicos subsequentes, para quem já fez ensino médio, cursos técnicos integrados ao ensino médio (o ensino médio técnico), para quem quer ainda não ingressou no ensino médio, e cursos técnicos concomitantes, para quem faz ensino médio em outra escola e deseja cursar um curso técnico no IFSC.

Em Jaraguá do Sul, Chapecó, São Carlos, São José, Urupema, Florianópolis, Canoinhas e São Miguel do Oeste também são oferecidos cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), voltados para jovens e adultos que queiram concluir as disciplinas do ensino fundamental ou médio ao mesmo tempo em que aprendem uma profissão.

No Câmpus Jaraguá do Sul, são ofertados ainda dois cursos de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Certific), voltados para alunos que já tem uma profissão, mas ainda não conquistaram o diploma.

Como se inscrever

Para se inscrever, é preciso acessar o Sistema de Ingresso do IFSC, em https://sistemadeingresso.ifsc.edu.br/principal.php , e selecionar a opção “Quero me Inscrever”, selecionando o câmpus onde deseja estudar e após, o curso desejado.

Para saber mais sobre o processo seletivo, como datas importantes e pré-requisitos, acesse os editais de ingresso de cada tipo de curso na página de editais de ingresso, disponíveis no link: http://www.ifsc.edu.br/editais-ingresso-menu/4407-editais .

Os editais, para cada tipo de curso, são:

Cursos técnicos integrados (ensino médio técnico), concomitantes e subsequentes – Edital de Ingresso 07/2018/1

Cursos técnicos em Itajaí – Edital de Ingresso 08/2018/1

Cursos Proeja – Educação de Jovens e Adultos – Edital de Ingresso 09/2018/1

Dúvidas podem ser enviadas para: ingresso@ifsc.edu.br.

Reserva de vagas

O IFSC possui reserva de vaga para candidatos que estudaram em escolas públicas. Do total de vagas ofertadas em cada curso, 50% delas são reservadas para candidatos que estudaram em escola pública. Dentro desse percentual, há ainda a reserva de vaga para candidatos de baixa renda e para candidatos que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. A listagem completa com o número de vagas reservadas está nos respectivos editais de ingresso.

Confira abaixo os cursos que estão com inscrições abertas em cada câmpus:

Câmpus Araranguá

Técnico Concomitante em Têxtil – 40 vagas

Técnico Concomitante em Eletromecânica – 32 vagas

Técnico Concomitante em Produção de Moda – 40 vagas

Câmpus Caçador

Técnico Integrado em Administração – 40 vagas

Técnico Integrado em Plásticos – 40 vagas

Técnico Integrado em Informática – 35 vagas

Técnico Concomitante em Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas

Técnico Concomitante em Eletromecânica – 40 vagas

Câmpus Canoinhas

Técnico Concomitante em Manutenção e Suporte em Informática – 40 vagas

Técnico Concomitante em Agroecologia – 40 vagas

Técnico Concomitante em Edificações – 40 vagas

Proeja Técnico em Agroecologia – 40 vagas

Câmpus Chapecó

Curso Técnico Subsequente em Mecânica – 40 vagas

Curso Técnico em Eletroeletrônica – 40 vagas

Proeja Técnico em Eletromecânica – 40 vagas

Câmpus Criciúma

Técnico Subsequente em Eletrotécnica – 40 vagas

Técnico em Edificações – 40 vagas

Câmpus Florianópolis – Centro

Técnico Subsequente em Meteorologia – 40 vagas

Técnico Subsequente em Eletrotécnica – 32 vagas

Técnico Subsequente em Informática – 24 vagas

Técnico Subsequente em Saneamento – 24 vagas

Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva – 36 vagas

Técnico Subsequente em Agrimensura – 54 vagas

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho – 32 vagas

Técnico Subsequente em Edificações – 60 vagas

Técnico Subsequente em Mecânica – 56 vagas

Técnico Subsequente em Eletrônica – 40 vagas

Técnico Subsequente em Enfermagem – 30 vagas

Técnico Subsequente em Meio Ambiente – 25 vagas

Câmpus Florianópolis – Continente

Técnico Subsequente em Cozinha – 80 vagas

Técnico Subsequente em Eventos – 80 vagas

Técnico Subsequente em Guia de Turismo (Nacional) – 40 vagas

Técnico Subsequente em Panificação – 40 vagas

Técnico Subsequente em Restaurante e Bar – 40 vagas

Proeja Técnico em Cozinha – 40 vagas

Câmpus Garopaba

Técnico Concomitante em Biotecnologia – 40 vagas

Técnico Concomitante em Controle Ambiental – 40 vagas

Técnico Subsequente em Restaurante e Bar – 40 vagas

Técnico Subsequente em Guia de Turismo – Ênfase em Turismo Regional – 25 vagas

Câmpus Gaspar

Técnico Concomitante em Modelagem do Vestuário – 30 vagas

Técnico Subsequente em Administração – 40 vagas

Câmpus Itajaí

Técnico Integrado em Mecânica – 35 vagas

Técnico Integrado em Recursos Pesqueiros – 40 vagas

Técnico Concomitante em Mecânica – 40 vagas

Técnico Concomitante em Eletroeletrônica – 40 vagas

Técnico Concomitante em Recursos Pesqueiros – 40 vagas

Câmpus Jaraguá do Sul – Centro

Técnico Subsequente em Vestuário – Certific – 35 vagas

Proeja Técnico em Vestuário – 35 vagas

Técnico Subsequente em Têxtil (Beneficiamento) – Certific – 35 vagas

Técnico Subsequente em Produção e Design de Moda – 35 vagas

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau

Técnico Subsequente em Mecânica – 32 vagas

Técnico Concomitante em Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas

Técnico Subsequente em Eletrotécnica – 80 vagas

Câmpus Joinville

Técnico Concomitante em Eletroeletrônica – 35 vagas

Técnico Concomitante em Mecânica – 32 vagas

Técnico Subsequente em Enfermagem – 24 vagas

Câmpus Lages

Técnico Concomitante em Mecatrônica – 40 vagas

Técnico Concomitante em Agroecologia – 40 vagas

Técnico Concomitante em Informática para a Internet – 40 vagas

Técnico Concomitante em Análises Químicas – 40 vagas

Técnico Concomitante em Administração – 40 vagas

Técnico Subsequente em Eletromecânica – 40 vagas

Técnico Subsequente em Biotecnologia – 40 vagas

Câmpus Palhoça Bilíngue

Técnico Integrado em Comunicação Visual – 60 vagas (40 vagas para ouvintes e 20 vagas para usuários da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua)

Técnico Integrado em Tradução e Interpretação de Libras/Português – 40 vagas

Câmpus São Carlos

Técnico Integrado em Agropecuária – 40 vagas

Técnico Integrado em Edificações – 40 vagas

Proeja Qualificação Profissional / Ensino Médio / Produtor Rural Familiar – 40 vagas

Câmpus São José

Técnico Subsequente em Refrigeração e Climatização – 50 vagas

Técnico Subsequente em Telecomunicações – 25 vagas

Proeja Qualificação Profissional / Ensino Médio / Operador de Computador – 32 vagas

Câmpus São Lourenço do Oeste

Técnico Concomitante em Agronegócio – 40 vagas

Técnico Subsequente em Vendas – 30 vagas

Técnico Subsequente em Logística – 30 vagas

Câmpus São Miguel do Oeste

Técnico Concomitante em Eletromecânica – 32 vagas

Técnico Subsequente em Administração – 40 vagas

São João do Oeste

Proeja Qualificação Profissional / Ensino Fundamental / Manipulação e Processamento de Alimentos – 40 vagas (esse curso será oferecido pelo Câmpus São Miguel do Oeste na Escola de Educação Básica Cristo Rei, na Linha Cristo Rei, em São João do Oeste).

Câmpus Urupema

Técnico Concomitante em Administração – 40 vagas

Técnico Concomitante em Agricultura – 40 vagas

Proeja Qualificação Profissional / Ensino Fundamental / Turismo e Hotelaria – 40 vagas

Proeja Qualificação Profissional / Ensino Médio / Operador de Computador – 40 vagas



