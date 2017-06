Ilhota promove evento no fim de semana com promoções e outros atrativos

<p>A fama da pequena cidade no Vale é pelas lojas de lingerie e moda praia. E aproveitando o aniversário do município, comemorado na última quarta-feira, os lojistas de Ilhota organizaram um evento que vai durar todo o fim de semana.<br></p><p>Na programação mais de 15 food trucks, espaço para exposição, música, show de stand-up, balonismo e voo de helicóptero. Um trenzinho também vai levar as pessoas até as lojas participantes.</p><p><b>E +</b><br></p><p></p><p>Pra quem gosta de estar na vitrine, o Winterplay é a festa do fim de semana. Mas claro que uma coisa é a balada do pessoal dos camarote, que fica hospedado nos hoteis, e outra completamente diferente é a de quem compra o ingresso normal. <br><br>Na programação eclética de Floripa, vale ainda citar o show de Bibi Ferreira, que acontece amanhã depois de ter sido adiado por um problema de saúde da cantora, e o Florianópolis Audiovisual Mercosul, que segue até domingo com mostras de filmes e discussões sobre a produção audiovisual.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Bailarina formada no Bolshoi de Joinville conquista prêmio em Moscou <br> Drag Queen Selma Light dará oficina sobre automaquiagem <br> Check in: Estrada do arroz <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense