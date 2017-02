Ilmar e Marcos cumprem Monstro gritando 'Fora Temer' e ' Fica Dilma'

O Dia

– Castigo acaba neste domingo –

Rio – Ilmar e Marcos, cumpriram o castigo do “monstro” dividindo-se em gritos de “Fora Temer” e “Volta Dilma”, na tarde deste sábado, no “BBB17”. Na tarefa, a dupla interpreta o lado bom e o lado ruim do cérebro.

Os brothers precisam ir à área externa da casa para gritar opiniões contrárias. Eles vestem a mesma fantasia. O castigo do Monstro acaba neste sábado.

Fonte: O Dia