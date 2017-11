Iluminação de Natal será inaugurada em São José

A partir deste sábado (25), as luzes de Natal começaram a iluminar ainda mais as noites da cidade de São José. Em um passeio noturno por alguns pontos da cidade, será possível observar os enfeites e cenários cheios de luz preparados para encantar o olhar de toda a comunidade. A iluminação decorativa foi instalada pela Prefeitura de São José por toda a extensão da Avenida Beira Mar, na Praça Hercílio Luz e Praça Arnoldo de Souza, no Centro Histórico de São José, na Orla da Ponta de Baixo, no Parque Linear Lisboa, na Praça da Avenida Leoberto Leal com a Rua Antônio Schroeder, e na Avenida Central do Kobrasol.

Este ano um cenário interativo e uma árvore natalina com 23 metros de altura, localizados no centro da Avenida Beira Mar de São José são alguns dos destaques da decoração. Será um local especial onde o público terá acesso a um verdadeiro parque natalino e poderá ter experiências sensoriais com o cenário: “o público poderá interagir e gerar energia através da utilização de bicicletas, assim, quanto maior o estímulo das pessoas durante a atividade, maior será o efeito luminoso na decoração”, conta o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Rodrigo Andrade, antecipando uma das surpresas da iluminação de natal.

A inauguração da decoração natalina preparada pela prefeitura de São José, abre a programação especial que está sendo preparada no mês de dezembro para toda a comunidade.



Fonte: Floripa News