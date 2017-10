Ilustrador cria História em Quadrinhos sobre Franklin Cascaes

Com o objetivo de disseminar o conhecimento cultural da Ilha de Santa Catarina entre os moradores, estudantes e turistas, Maurício Paiva decidiu levar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) adiante e produzir uma história em quadrinhos sobre Franklin Joaquim Cascaes, ícone da Ilha quando se fala em folclore e tradições populares. A obra está sendo finalizada e será lançada no dia 26 de outubro em Florianópolis, durante evento aberto ao público no Sítio Coworking, na Lagoa da Conceição, às 19h.

Maurício Paiva

O ilustrador se apaixonou aos 8 anos por histórias em quadrinhos e resolveu usar desta arte para aproximar os jovens da cultura da Ilha e a mitologia de Franklin Cascaes. Trazendo uma linguagem contemporânea, O Fadólico apresenta 2 contos de Franklin Cascaes: “Balanço Bruxólico” e “O Padre e as Perdizes”, misturando ficção e discussões relevantes atualmente mas que já eram levantadas pelo pesquisador na década de 60, como a preservação da cultura, do meio ambiente e das nossas belezas naturais. Cerca de 1.000 livros serão distribuídos gratuitamente em Escolas, Universidades e via Fundação Franklin Cascaes.

Paiva é morador do Canto da Lagoa, respira arte desde pequeno. Seu pai, Zé Paiva, é fotógrafo há mais de 30 anos e também o editor geral de O Fadólico. Maurício enxerga na história em quadrinhos (HQ) uma forma de alcançar diversos públicos. “É uma honra homenagear Franklin Cascaes usando uma arte contemporânea como a HQ. Passar adiante a mensagem de preservação da identidade de um lugar é um grande desafio, mas se os jovens se interessarem por conhecer suas histórias e se sentirem parte do que a cidade se transformou hoje, então a missão será cumprida”, conta o ilustrador.

Franklin Cascaes

Se estivesse vivo Franklin Cascaes completaria 109 anos nesta segunda-feira, 16 de outubro. Mas, ele faleceu aos 75 anos, em 1983. No entanto, sua presença continua viva no trabalho, obra e legado que deixou, especialmente, sobre a cultura e a história de Florianópolis.

Nesta segunda-feira (16), na Casa da Memória, durante todo o dia acontece a exibição gratuita do filme “Cascaes Documentarista” de Rafael Mamigonian. O documentário foi construído com material inédito do vasto arquivo deixado por Franklin Cascaes e revela a essência da criatividade do artista na busca por disseminar a cultura açoriana.

Franklin Cascaes nasceu em 16 de outubro de 1908 em São José, na Grande Florianópolis, e dedicou parte de sua vida ao registro das tradições, lendas, usos e costumes dos moradores da Ilha de Santa Catarina.

O legado do artista é considerado uma das maiores contribuições para o resgate e preservação da identidade cultural de Florianópolis. Faleceu em 15 de março de 1983, mas marcou seu nome na história e na cultura do Município.

Em 1987 recebeu uma das maiores homenagens ao ter o nome para a Fundação Cultural do Município. Pela lei nº 2.647 surgiu a Fundação Franklin Cascaes com o objetivo de fortalecer e dar protagonismo à ação cultural do município.

Serviço

O quê? Lançamento do livro, O Fadólico

Quando: 26 de outubro, às 19h

Quanto: gratuito, com distribuição gratuita dos livros

Onde: O Sítio Coworking. R. Francisca Luísa Viêira, 53 – Lagoa da Conceição, Florianópolis – SC, 88062-140

Mais informações e inscrições: https://ositio.com.br/evento/arte/o-fadolico-lancamento-do-livro-e-exposicao-pocket/ ou no evento do Facebook: https://www.facebook.com/events/448915472158941



Fonte: Floripa News