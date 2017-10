Imbituba abre concurso público com vagas para nível fundamental, médio e superior

Estão abertas até o dia 22 de novembro, as inscrições o concurso público, processo seletivo público e processo seletivo simplificado da prefeitura municipal de Imbituba, com a finalidade de admitir permanente e temporariamente, profissionais para diversas área e, em nível de escolaridade que vai do ensino fundamental ao superior.

No concurso público, são 22 vagas para contratação imediata mais a reserva nas seguintes funções: Agente Comunitário de Saúde, Administrador, Advogado, Operador de Máquinas, Analista de Informática, Atendente de Consultório Odontológico e Médico (ESF, Ginecologista, Ortopedista e Pediatra).

No processo seletivo público, as vagas são para Veterinário, Coveiro, Motorista, Contador, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras e Posturas, Assistente Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Técnico de Enfermagem e Pintor.

Os aprovados e contratados serão remunerados com salários que variam de R$ 937,00 a R$ 6.464,29, para cumprimento de jornadas de trabalho de até 40 horas semanais.

ACT 2018

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado, para diversas áreas. Este ano com uma grande novidade: os candidatos às vagas de Professor, terão a possibilidade de se inscrever para realizar duas provas, isto porque estas serão aplicadas em horários diferentes.

Segundo a presidente da comissão de concursos, Andreza Barcelos, esta opção dará mais possibilidades de os professores fecharem a sua grade horária de até 40 horas. Mas para isso, é necessário verificar o edital, para saber se as vagas pretendidas terão as provas aplicadas em horários diferentes.

Interessados podem se inscrever até o dia 22 de novembro de 2017, no site http://www.ibam-concursos.org.br/ . A participação terá custo de R$ 60,00 a R$ 100,00, dependendo do cargo pretendido.

O processo de seleção constará de prova objetiva, cuja aplicação está programada para o dia 17 de dezembro de 2017. O resultado final será divulgado nos sites no www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.ibam-concursos.org.br .

Após a homologação de seu resultado final, os certames serão válidos por dois anos, sendo permitida sua renovação pelo mesmo prazo.

Mais informações no site http://www.imbituba.sc.gov.br/ .



Fonte: Floripa News