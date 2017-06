Imbituba será rota de contêineres da Ásia

<p>Esta sexta foi um dia histórico para o <b> Porto de Imbituba </b>, no <b> Sul do Estado </b>. O terminal venceu concorrência e passa a integrar seleto grupo de portos da América Latina habilitados a receber navios de contêineres da <b> Ásia </b>. O que ajudou nessa conquista foi o fato de <b> Imbituba </b> ser o porto público com a maior profundidade das regiões Sul e Sudeste. Além disso, conta com condições climáticas favoráveis para ter operações contínuas.</p><p>Segundo a assessoria do porto, os primeiros contêineres deverão começar a chegar em agosto. Esse acréscimo na movimentação vai aquecer a economia local e estadual. </p><p><b>Novos ônibus</b><br>Com investimento de R$ 10 milhões, a nova empresa de transporte coletivo de <b> Blumenau </b>, a BluMob, adquiriu 21 ônibus com chassi Scania e carroceria Marcopolo para usar em linhas troncais. Os veículos serão apresentados à comunidade neste domingo à tarde. <br><br><b>Aceleradora</b><br>Primeira aceleradora de Microempreendedores Individuais (MEIs) do país, o Programa Salto, lançado há um mês pela Prefeitura de <b> Palhoça </b>, Sebrae/SC e Impact Hub Continente, terá também o Banco do Empreendedor. Marcelo Fett, secretário de Desenvolvimento do município, diz que o objetivo é oferta do programa Juro Zero. Luiz Carlos Floriani, superintendente do banco, diz que é um incentivo para investimentos. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b> Acif lança terceira edição do Projeto Mentoria para novas empresas </b> <br> <p><b> O visionário Dr. Thales Brognoli </b><br></p><p> <b>Pesquisa da Fiesc destaca qualificação dos trabalhadores catarinenses</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense