Imobiliárias oferecem vantagens para atrair interessados na casa própria

Cristiane Campos

– Carro e FGTS viram isca para fisgar compradores –

Rio – Para quem planeja comprar um imóvel, o mercado continua oferecendo eventos que incluem descontos, vantagens e até bailinho de Carnaval para atrair o potencial comprador. Carro e FGTS, por exemplo, podem ser usados no negócio. Quem tem dinheiro ou crédito aprovado também tem boas chances de fazer negócio. Isso porque os preços das unidades estão menores e ainda há espaço para negociação.

A Avanço Realizações Imobiliárias oferece entrada a partir R$ 45.900 e coberturas a partir de R$ 579 mil. O evento ocorrerá no próximo sábado, a partir das 9h, no Araguaia Conception Residences, na Rua Araguaia 759, Freguesia.

“O grande atrativo é o valor ainda mais acessível da entrada, podendo ser paga ainda com carro e o FGTS. E como os empreendimentos residenciais estão prontos, o cliente paga somente a entrada e já pode programar a mudança. Estamos com preços e condições de pagamento imbatíveis”, garante Sanderson Fernandes, diretor da imobiliária.

Participam do ‘Mude Já Freguesia’ os empreendimentos Jazz Harmony Residences, Magnific Style Residences , Araguaia Conception Residences, e Versailles, que estão prontos para morar. Além dos residenciais, terá também o empreendimento comercial 393 Business, que será entregue em março deste ano. As ofertas incluem apartamentos de até quatro quartos, coberturas e imóveis comerciais, como lojas e espaços corporativos.

Bailinho Infantil

A Brookfield vai promover, também no próximo sábado, um baile de carnaval infantil no estande do Norte Premium, com bloco infantil e oficinas recreativas. O evento será das 15h às 19h, com entrada gratuita. O empreendimento terá dois blocos e poucas unidades.

Com apartamentos de dois e três quartos, o condomínio terá unidades do tipo térreo com área de 80 metros quadrados, que darão a sensação de morar em uma casa, mas com a segurança de um condomínio. As coberturas dúplex terão três suítes e 118 metros quadrados.

Em todos os apartamentos, as salas, quartos e cozinhas serão entregues com piso em porcelanato, preparação para ar-condicionado do tipo Split na sala, água quente na pia da cozinha em todas as unidades.

“Com o Norte Premium, a Brookfield Incorporações procurou trazer o melhor em termos de exclusividade e comodidade para a região do Rio que mais vendeu imóveis nos últimos cinco anos. O empreendimento tem diferenciais capazes de atender a diversos públicos”, ressalta Marco Adnet, diretor da unidade de Negócios Rio da Brookfield.

Fonte: O Dia