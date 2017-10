Inauguradas obras de ampliação do CEDIN em Itajaí

Foi inaugurado da noite dessa terça-feira (10), as obras de reforma e ampliação do Centro de Educação Integral (CEDIM) Napoleão de Souza, localizado na Rua Cingapura, no bairro de São Vicente. O investimento foi de $ 364.290,18.

O CEDIN recebeu novo piso cerâmico, pastilhamento, pintura geral e o telhado foi todo reestruturado. Também foram construídas mais três salas de aula, novos banheiros adaptados e uma quadra poliesportiva infantil.

Para a Secretária de Educação, Elisete Furtado Cardoso, o investimento realizado, está de acordo com orientação da atual administração. “Fazer uma educação de referência, de qualidade, como está ocorrendo em Itajaí”, falou a secretária.

O vice-prefeito Marcelo Sodré, que esteve representando o prefeito Volnei Morastoni, preferiu destacar a importância dos CEDINs para os estudantes. “São neles que os alunos da rede municipal de ensino, no contraturno escolar, podem participar de atividades que os ajudam no auxílio a tarefas, nas aprendizagens e participam de projetos pedagógicos. Isso sem falar que os pais ficam tranquilos, sabendo que seus filhos estão na escola adquirindo conhecimento”, falou Sodré.

O CEDIM Napoleão de Souza que atendia 80 alunos agora passa a atender 150. Tem seis salas de aula, sala de dança, sala de vídeo, sala de professores, sala de direção, depósito de materiais pedagógicos, de alimentos e produtos de limpeza. Ocupa uma área de 748,56 m².



Fonte: Floripa News