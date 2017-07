Inaugurado laboratório para captura de CO2

Um laboratório para captura de CO2 com utilização de cinzas de carvão mineral beneficiada foi inaugurado nesta segunda-feira (24), em Criciúma. A estrutura irá auxiliar no aproveitamento do gás para outras atividades industriais.

Estavam presentes na cerimônia, o ministro de Ciência e Tecnologia, Fernando Coelho, e o vice-governador Eduardo Moreira.

“Contamos com a vinda do ministro para encontrarmos um caminho definitivo para o uso do do carvão produzido em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e termos desenvolvimento sustentável nessas áreas produtoras. É imprescindível que haja um planejamento de consumo para os próximos cinco, 10 anos. E isso não acontece no Brasil hoje. A instalação de uma mina para extração do mineral é extremamente complexa e de alto custo”, afirmou Eduardo Moreira.

Segundo o ministro, por determinação do presidente Michel Temer, o Governo Federal criará, em agosto, um grupo de trabalho interministerial para defender a participação do carvão na matriz energética brasileira, que hoje é de 2%.

“Não pretendemos ampliar a participação na matriz energética, mas sim mantê-la, conforme proposta apresentada por representantes do setor, inclusive com a redução de emissão de carbono”, acrescentou Coelho.

Ele também assegurou que não só defenderá a conclusão do ciclo das atuais usinas termelétricas cuja vida útil encerrará nos próximos sete anos, mas também a assinatura de novos contratos de energia respeitando padrões mundiais de emissão de gases.

O laboratório irá utilizar o processo de adsorção, quando o CO2 liberado na queima do carvão é capturado e armazenado em zeólitas – cinzas do mineral beneficiadas para se transformar numa estrutura areada, semelhante a uma minúscula esponja.

As zeólitas carregadas poderão ser depositadas em minas desativadas ou o gás ser disponibilizado para consumo industrial, como na perfuração de petróleo e na produção de bebidas gaseificadas. Demais métodos de captura se valem de solventes líquidos, muito mais caros e que praticamente inviabilizam a implantação em escala industrial.

No Brasil, 100% das jazidas de carvão conhecidas estão no Sul do Brasil, sendo 90% no Rio Grande do Sul. Cerca de 14 empresas utilizam o carvão mineral no país, a maior parte delas na Região Sul. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, a cadeia termelétrica gera em torno de 53 mil empregos diretos e indiretos e movimenta cerca de R$ 12 bilhões/ano.

No mundo, 41% da energia gerada tem como fonte o carvão. Na Polônia, 83%; Alemanha, 44%; na Índia, 71% e, na Austrália, 69%. A construção do laboratório de Criciúma recebeu aporte financeiro, entre outros, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Governo do Estado (Fapesc), R$ 4,4 milhões.

Também participaram da solenidade os secretários Luiz Fernando Vampiro (Infraestrutura), João Fabris (executivo da ADR Criciúma) e Acélio Casagrande (Articulação Nacional).



