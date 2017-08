Inaugurado novo prédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública

Foi inaugurado na manhã desta terça-feira (8), em Florianópolis, o Centro Administrativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

De acordo com a assessoria de comunicação do governo do estado, com o complexo, haverá uma economia anual de R$ 2,8 milhões, valor hoje pago em aluguéis das salas ocupadas pela SSP em 19 pontos da cidade. O governador Raimundo Colombo, o vice-governador, Eduardo Pinho Moreira e o secretário de Estado da Segurança Pública (SSP), César Augusto Grubba, entre outras autoridades também participaram da cerimônia.

“A nossa busca é unir todos os órgãos de segurança em um mesmo espaço físico, convivendo diariamente, ganhamos em eficiência e integração. Sem falar na redução de custos, que é bem significativa. Praticamente se paga o financiamento desse prédio com o que vamos economizar em aluguel e custos indiretos provenientes da má distribuição física”, destacou Colombo.

Para o vice-governador, o desafio de Santa Catarina é enfrentar a criminalidade, dando instrumentos às polícias Militar e Civil, que são exemplos do Brasil. “O Governo de SC e as forças de segurança não conseguirão sozinhos. É necessário que nos unamos para enfrentar essa praga que envergonha o Brasil. Os diferentes setores e, principalmente, as prefeituras precisam somar esforços para que Santa Catarina continue sendo exemplo. As necessidades são infinitas e os recursos finitos. Por isso, a boa administração faz toda a diferença. A inauguração do novo Centro Administrativo de Segurança Pública, no Continente, é um avanço importante nessa caminhada”, disse.

Homenagem

Durante cerimônia, o governador, o vice e mais dez autoridades foram homenageadas com a medalha Mérito da Segurança Pública. Na lista dos homenageados, estava o filho do ex-secretário Luis Carlos Schmidt de Carvalho, que morreu prematuramente em 1999, aos 46 anos, no exercício do cargo num acidente aéreo em Tijuca.

“A memória é nesta data duplamente eternizada. Regozijamo-nos pelo reconhecimento à memória da dedicação que empreendeu durante toda sua vida, precocemente ceifada em trágico acidente aéreo, que o levou justamente durante o exercício da honrosa função de secretário de Segurança Pública, 18 anos atrás”, pronunciou Luis Carlos Schmidt de Carvalho Filho.

Na ocasião, também foi reativada a galeria de ex-secretários estaduais da Segurança Pública. O painel traz 37 fotos de autoridades que comandaram a pasta entre 1936 e 2010.



Fonte: Floripa News