Inaugurado sistema de tratamento de esgoto em Braço do Norte

Foi inaugurado nessa segunda-feira (27), o sistema de tratamento de esgoto de Braço do Norte. A estrutura foi implantada com o investimento de R$ 23,5 milhões, financiado junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

Essa primeira etapa contempla a rede coletora na Bacia C, numa extensão de 35 mil 191 metros, além de 2 mil 623 metros em emissários terrestres. Também foram construídas duas Estações Elevatórias. A Estação de Tratamento de Esgoto é modelo compacta, com capacidade para tratar até 40 litros por segundo. As obras beneficiam diretamente 10.263 habitantes em 2.351 ligações domiciliares instaladas.

“Até o final deste ano, Santa Catarina saltará da 23ª posição no ranking nacional de cobertura sanitária para a 13ª posição e, até a temporada de verão 2018/2019 deverá chegar ao 4º lugar”, adiantou o vice-governador Eduardo Pinho Moreira.

O sistema de Braço do Norte proporcionará à cidade mais qualidade de vida e saúde, com praticamente 50% de cobertura em coleta e tratamento. O investimento em Braço do Norte integra o Plano de Investimentos em desenvolvimento da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), que prevê um total de R$ 1,6 bilhão aplicado apenas em esgotamento sanitário.



Fonte: Floripa News