Incêndio atinge apartamento no Centro de Tubarão, no Sul de SC 

<p>Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um apartamento no Centro de Tubarão, Sul de Santa Catarina, no fim da tarde desta quarta-feira. O imóvel fica no sétimo andar do edifício localizado na Rua Conselheiro Mafra. Conforme relatos de moradores, o fogo teria começado por volta das 17h15min e os bombeiros teriam conseguido controlar boa parte das chamas por volta das 19h. <b> As informações são da equipe de reportagem do jornal Diário do Sul. </b> </p><p>O dono do apartamento, que ainda não teve a identidade divulgada, estaria dentro do imóvel no momento em que o fogo começou. Ele foi resgatado e, a princípio, sofreu ferimentos em uma das mãos. A suspeita é de que um curto circuito tenha iniciado o incêndio, mas os bombeiros ainda não confirmaram a informações. Uma equipe de combate segue no local. </p> Foto: Max Alexandre Fortes Jorge / Divulgação

Fonte: Diário Catarinense