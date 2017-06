Incertezas para a economia e a agenda de reformas

<p>Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (<b> TSE </b>) de que o presidente <b> Michel Temer </b> continuará no governo, as incertezas continuam na <b> área econômica </b>. A princípio, ele ganhou uma sobrevida e até poderá terminar o mandato, mas a série de denúncias de <b> corrupção </b> e processos geram dúvidas sobre o futuro das <b> reformas </b>, que são a prioridade para conseguir estabilidade dos <b> gastos públicos </b> nos próximos anos e, assim, trazer de volta a confiança dos investidores para que tirem projetos da gaveta.</p><p>No segmento empresarial, há o grupo de deseja a continuidade da atual equipe econômica para que ela dê continuidade à s reformas, seja com Temer ou outro governo de coalizão para chegar até 2018. E há os que defendem a saída do atual presidente, até admitindo alguma mudança na equipe econômica, mas também com a continuidade das reformas. Quem olha com cuidado os números das receitas e despesas nacionais considera fundamental cuidar da economia para o país não mergulhar numa crise ainda maior. Tudo indica que será preciso esperar mais o mundo político e a Justiça.<br><br><b>Qualidade na Feagro </b><br>O ponto alto da <b> Feagro </b>, feira de gado Jersey e de outros animais, encerrada neste domingo em <b> Braço do Norte </b>, foi a consagração da qualidade genética da raça do polo da região. Tanto a vaca campeã quanto a vice-campeã do evento nasceram e cresceram em Braço do Norte, embora pertençam a um produtor de <b> Blumenau </b>. Segundo a presidente da Associação Catarinense de Criadores de Bovinos (ACCB) regional Sul de SC, Rosi Effeting, outro ponto alto foi o recorde de produção de leite por uma vaca em dois dias, na feira: 107 quilos. </p> Foto: Nereu Filho / Sonora Produções <p><b>ABII em Berlim</b><br>A Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII), que tem sede em <b> Joinville </b>, será apresentada em Berlim, na Alemanha, no Encontro Trimestral do Industrial Internet Consortium (IIC). Quem fará a palestra será o presidente da ABII, José Rizzo. <br><br><b>Startups</b><br>Grupo de 50 startups participam na manhã desta segunda , na <b> Acate Primavera </b>, da 1ª Feira de Negócios do Sinapse da Inovação. O evento faz parte da 5ª edição do programa. Será lançada também iniciativa entre o Sebrae e a Embrapii para projetos de inovação em pequenas empresas. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <br> <p><b> “O empresariado não está apostando no caos”, diz sócio e conselheiro da BRF </b><br></p><p><b> Abuso e omissão no poder <br></b></p><p> <b>SC lidera alta mensal da produção da indústria</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

