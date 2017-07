Iniciada ação contra alagamentos em Florianópolis

A prefeitura de Florianópolis iniciou nesta semana uma ação para recuperar a capacidade de drenagem das bacias e prevenir alagamentos no município a partir de recursos oriundos do Ministério da Integração Nacional. Cerca de R$ 2,8 milhões serão destinados ao desassoreamento, à abertura de valas e à limpeza de galerias fluviais e tubulações de rua.

Para realizar o trabalho, duas empresas, que foram vencedoras da licitação, vão utilizar cinco caminhões para transporte de sedimentos, cinco hidrojatos para galerias e tubulações e cinco escavadeiras para canais e valas de drenagem a céu aberto, sendo três equipamentos para cada região da cidade: Norte, Sul, Leste, Central e Continental. O prazo para a execução das obras é de 45 dias.

Segundo o diretor municipal da Defesa Civil, Luiz Eduardo Machado, esta é a maior operação de drenagem dos últimos anos em Florianópolis e vai contar com o auxílio dos intendentes da prefeitura. “Eles que conhecem e vivem os bairros todos os dias, então vão nos indicar onde há maior necessidade para realizarmos esse trabalho e conseguirmos recuperar os principais pontos”, explica.

O prefeito Gean Loureiro acrescenta que a limpeza deve surtir efeito de minimização de alagamentos para os próximos três anos. “Quando executamos um trabalho de recuperação, principalmente relacionado à drenagem, são menos ocorrências, menos alagamentos e menos pessoas que sofrem com interrupção de vias e com casas alagadas, diminuindo também os prejuízos que venham decorrer de alagamentos”.

Recuperação de escolas

Além do serviço de limpeza, o recurso prevê também a recuperação de ginásios e coberturas de quatro escolas que foram danificadas após o temporal do dia 4 de dezembro de 2016: Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva, na Cachoeira do Bom Jesus; Creche do Morro do Mocotó; E.B Dilma Lúcia dos Santos, na Armação; e E.B Herondina Medeiros Zeferino nos Ingleses. As obras já iniciaram e devem durar também 45 dias.



Fonte: Floripa News