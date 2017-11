Iniciam as rematrículas na rede municipal de ensino de Itajaí

Começaram nesta sexta-feira (10) e seguem até a próxima sexta-feira (17) as rematrículas dos alunos rede municipal de ensino. As famílias devem ficar atentas ao calendário e às mudanças no atendimento ao Jardim 2.

Até a próxima semana, serão realizadas as rematrículas de alunos das Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental (ensino regular e EJA) e Centros de Educação em Tempo Integral (CEDINs). É fundamental que os responsáveis confirmem a permanência do aluno na rede municipal para garantir a vaga em 2018. Ao final do prazo, as vagas não confirmadas serão abertas para novos alunos.

As matrículas no Ensino Fundamental dos alunos que matriculados na Educação Infantil da Rede Municipal de Itajaí (da pré-escola para o 1º ano) deverão ser feitas nos dias 13 e 14 de novembro. Poderão ingressar no 1º ano os alunos com seis anos ou que completem a idade até 31 de março de 2018.

Novos alunos interessados em ingressar na Rede Municipal de Educação nas Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental (ensino regular e EJA) e Centros de Educação em Tempo Integral (CEDINs) devem buscar atendimento entre os dias 20 e 24 de novembro.

Para os alunos do Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí (Cemespi), a renovação de matrícula será de 4 a 8 de dezembro e as matrículas para novos alunos apenas no próximo ano, de 2 a 8 de fevereiro de 2018.

Interessados em cursar a Educação de Jovens e Adultos (EJA), as matrículas para novos alunos serão entre os dias 2 e 8 de fevereiro.

Mudanças no Jardim 2

As unidades de ensino foram reestruturadas com o objetivo de zerar a Fila Única e os atendimentos do Jardim 2, para crianças de quatro anos, será em período parcial em 2018. A próxima etapa da vida escolar é o Pré, aos cinco anos, quando as aulas já ocorrem em meio-período.



Fonte: Floripa News