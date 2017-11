Inscrições abertas para concurso público da Polícia Civil

Já estão disponíveis os editais e as inscrições para os concursos de Escrivão e Agente de Polícia Civil de Santa Catarina. A publicação no Diário Oficial ocorreu no dia 26 de outubro. O período de inscrição começou no dia 27 de outubro e vai até 27 de novembro. Baixe os editais na parte inferior do site: https://goo.gl/YQMHbi

O Concurso Público será regido pelos Editais, seus anexos e alterações e será executado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), localizada no Campus Reitor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Trindade, Florianópolis (SC).

O concurso público, para todos os efeitos, tem validade de 2 anos, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, podendo ser prorrogado uma vez, por até 2 anos, a critério da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Estão sendo oferecidas 394 vagas assim distribuídas – 194 para Escrivão de Polícia e 200 para Agente de Polícia.



Fonte: Floripa News