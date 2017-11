Inscrições abertas para Seminário sobre Fontes Alternativas de Energia na Grande Florianópolis

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Santa Catarina (SESCOOP/SC) promove, no dia 28 de novembro, o Seminário sobre Fontes Alternativas de Energia na Grande Florianópolis. O evento acontece no Hotel Slaviero Via Catarina, em Palhoça, e as inscrições estão abertas até o dia 23 de novembro no site www.sescoopsc.org.br .

O Seminário, que já aconteceu em Chapecó, visa dar conhecimento aos participantes sobre fontes alternativas de energia, refletindo sobre a sua viabilidade e discutindo com os agentes e demais cooperativas sobre o tema. Entre os tópicos abordados estão: os cenários de fontes alternativas de energias para o cooperativismo, a regulação de fontes de energia distribuída no Brasil, investimento e redução de custos com sistemas fotovoltaicos nas cooperativas, linhas de financiamento para geração e distribuição de energias alternativas.

As palestras serão ministradas por Marcos Olivo, Gerente Técnico da OCB, Gabriel Barja, representante da ANEEL, Eduardo Martins Dechamps e Lucas Prinz, Engenheiro Elétrico e Administrador, sócios da empresa Solarsou – Soluções de Energia, e por Nelson Ronnie dos Santos, Superintendente Regional do BRDE em Santa Catarina.



Fonte: Floripa News