Inscrições para certificação de ensino fundamental ou médio já estão abertas

Inicia nesta segunda-feira (7), o período de inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) para os estudantes que estão concluindo o ensino fundamental ou médio. Seja de forma regular ou em programas de EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de agosto pelo site do Encceja – http://portal.inep.gov.br/encceja . O exame está marcado para o dia 22 de outubro e será realizado nos municípios de Araranguá, Biguaçu, Blumenau, Caçador, Canoinhas, Chapeco, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Palhoça, Rio do Sul, São Joaquim, São Lourenco do Oeste, São Miguel do Oeste, Timbó, Tubarão, Xanxerê.

Os jovens e adultos que estão concluindo os estudos do ensino fundamental e médio na rede municipal de ensino devem se inscrever gratuitamente entre os dias 7 e 18 de agosto pelo site do Encceja. A opção pela certificação do ensino médio ou do funcamental deve ser feita durante a inscrição.

Responsável pela elaboração das provas, aplicação e correção do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará a prova em um único dia, nos turnos matutino e vespertino. O exame está disposto em quatro áreas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, totalizando 120 questões.

No período matutino os portões abrem às 7h e a prova está prevista para iniciar às 8h. As questões da prova de ensino fundamental serão sobre Ciências Naturais, História e Geografia. Já os estudantes do ensino médio vão responder perguntas relacionadas a Ciências da Natureza e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

À tarde, a abertura dos portões será às 13h30min e o início da prova está marcado para as 14h30min. O conteúdo do nível fundamental abordará as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Matemática e redação. As questões do ensino médio serão sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e redação.

Para participar do exame e receber a certificação de conclusão do ensino fundamental, os alunos devem ter, no mínimo, 15 anos, até a data da prova. Para quem busca concluir o ensino médio terá que ter, no mínimo, 18 anos, até o dia do exame.

A partir deste ano o Encceja fica responsável, também, pela certificação do ensino médio, que antes era realizado por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para que a certificação seja alcançada, o estudante deve ter, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja. A nota da redação é de 0 a 10, sendo que a média necessária para aprovação no exame é 5. Aqueles que não obtiveram pontuação mínima em outra oportunidade poderão refazer o exame, de forma gratuita.



