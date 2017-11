Inscrições para Creche de Verão 2018 em Florianópolis começam nesta sexta

As inscrições para a Creche de Verão 2018 da prefeitura de Florianópolis acontecerão a partir desta sexta-feira (24), até dia 30 de novembro. A primeira etapa será feita online, no site da prefeitura: http://www.pmf.sc.gov.br .

Na segunda etapa, os pais ou responsáveis deverão levar os documentos necessários à unidade educativa escolhida, do dia 24 de novembro ao dia 1º de dezembro, até às 16h, para validação da inscrição.

As 1.000 vagas ofertadas serão para quem já está frequentando a rede municipal de ensino. O programa é voltado para crianças cujos pais ou responsáveis trabalham, comprovadamente, no mês de janeiro.

Sete unidades farão parte do Creche de Verão: NEI Nagib Jabor, no Estreito; NEI Orisvaldina Silva, na Lagoa da Conceição; NEI Santo Antônio de Pádua, no João Paulo; Creche Ingleses; Creche Waldemar da Silva Filho, na Trindade; Creche Maria Nair da Silva, na Fazenda do Rio Tavares; e Creche Celso Ramos, na Prainha.

O período de atendimento será de 3 a 30 de janeiro. Todos os inscritos irão concorrer igualmente. Não haverá prioridade para as crianças da unidade polo. O critério de seleção será o de menor renda per capita.

UNIDADE – BAIRRO – REGIÃO

NEI Santo Antônio de Pádua – João Paulo – Central

Creche Waldemar da Silva Filho – Trindade – Central

Creche Celso Ramos – Prainha – Central

NEI Orisvaldina Silva – Lagoa da Conceição – Leste

Creche Maria Nair da Silva – Fazenda do Rio Tavares – Sul

Creche Ingleses – Ingleses – Norte

NEI Nagib Jabor – Estreito – Continente



Fonte: Floripa News