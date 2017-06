INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA – INFORMA

Ainda como Presidente do INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA, como último ato antes de apresentar minha renúncia, tive a grata satisfação de firmar o convênio de parceria com um importante órgão de imprensa, Floripa News Publicidade Jornalismo Virtual Ltda, órgão de informação e formação.

Antes de continuar devo esclarecer que dois fatos me levaram a renunciar ao cargo de Presidente do IASC: primeiro, o interesse em concorrer ao Conselho Deliberativo da mesma instituição, nas eleições de agosto. Entendo que não seja justo submeter meu nome ao pleito depois de nomear a comissão eleitoral que coordenará todo o processo. Estaria em situação privilegiada, caso alguma outra chapa se apresente para concorrer. Chamo a isso, ética.

 O segundo fato é a transferência da Presidência ao Dr. Gilberto Lopes Teixeira, jovem advogado, brilhante, combativo e atuante. Tranquiliza-me a certeza de que dará continuidade ao processo de crescimento da instituição. Chamo a isso, confiança.

 Dito isto, acredito que deva esclarecer aos nobres leitores do Floripa News que instituição é o INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA. Trata-se de mais antiga associação de advogados de nosso Estado, com participação direta na criação da OAB, Seccional de Santa Catarina e da antiga Faculdade de Direito da Universidade Federal. Não sem razão, por tal motivo, o IASC é citado como entidade mãe da OAB.

 Fundado em novembro de 1931, portanto caminhando para completar oitenta e seis anos, nossa instituição tem por objetivos a difusão dos conhecimentos jurídicos e o culto à Justiça, além de colaborar com os Poderes Públicos no aperfeiçoamento da ordem jurídica, e a defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e do prestígio dos juristas de modo geral.

De fato, em sua longa história o IASC não apenas se dedicou ao aprimoramento do conhecimento jurídico como também se posicionou firmemente, em momentos em que coragem era necessário para tanto, contra os estados ditatoriais e em defesa da democracia.

 Os lamentáveis fatos públicos e notórios que acontecem atualmente, da mesma forma provocaram a manifestação do Instituto, de forma enérgica e clara, em defesa da República, contra a corrupção, pela criminalização do Caixa Dois e pela liberdade de imprensa.

 Sentimo-nos confiantes, por isso, ao firmar convênio com Floripa News, porquanto os órgãos de imprensa são fundamentais para fazer prevalecer a verdade e combater falsas ideologias. Juntos, com certeza prestaremos serviço não apenas para os leitores, mas para toda a sociedade. Sinto-me honrado ao encerrar minha participação na diretoria executiva do INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA celebrando tão importante convênio.Â



Fonte: floripanews