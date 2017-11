Integrante do IASC vai defender artigo em Conferência Nacional

A advogada e membro efetivo do Instituto dos Advogados de Santa Catarina (IASC), Márcia Cristina Lamego irá apresentar no dia 29 de novembro, em São Paulo, artigo sobre a Lei Brasileira de Inclusão (LBI): “Dois Anos da LBI: o obscurantismo dos operadores do direito, governos e sociedade civil”. A exposição será feita com a administradora e doutora em Gestão do Conhecimento, Sônia Regina Lamego Lino, na 5 ª Tribuna Livre da XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que ocorre de 27 a 30 de novembro.

Márcia Cristina Lamego é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso e Acessibilidade da 28º Subseção de São José e também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do IASC. Sônia Regina Lamego Lino é membro das referidas Comissões.

O evento é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e tem como enfoque a “Defesa dos direitos fundamentais: pilares da democracia, conquistas da cidadania”.

Para Marcia, embora já existam leis específicas, é notório no próprio meio jurídico a falta de conhecimento com questões inerentes ao tema da deficiência. A própria LBI, que já ultrapassado mais de dois anos de sua promulgação, ainda é desconhecida por vários cidadãos.

Sonia também reforça a importância da discussão ao lembrar da proposta da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. “Ao tratar do tema “deficiência”, ficou demonstrado o quanto a população desconhece do assunto, em face dos debates que suscitou, principalmente pelo estranhamento com um tema de quase nenhum domínio ou conhecimento da realidade do surdo”.

“A deficiência não é da pessoa, mas das condições estruturais da sociedade”, complementa Marcia.



Fonte: Floripa News