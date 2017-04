Internautas acusam Marcos do BBB de agressão a Emily e pedem expulsão

Estadão Conteúdo

– Médico apontou o dedo no rosto da sister e a impediu de sair de perto da parede onde os dois discutiam na noite deste sábado –

Rio – Por volta das 13h50 da tarde deste domingo, 9, a hashtag #MarcosExpulso era o assunto mais falado do Twitter com mais de 30 mil tuítes. Os usuários da rede social alegam se tratar de uma reação às agressões de Marcos à Emily no BBB 17.

Na noite deste sábado, 8, os participantes de reality show tiveram uma discussão com direito a gritos. O médico apontou o dedo no rosto da concorrente e a impediu de sair de perto da parede onde os dois discutiam. Em outro momento, ele segura a mão de Emily e ela reage: “Marcos está doendo”.

Entramos em contato com a Rede Globo, mas até o momento a emissora não se pronunciou.

Fonte: O Dia