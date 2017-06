Inverno começou nessa madrugada: veja 5 coisas para começar a quarta-feira

<p><b>1 – Inverno será de frio e tempo seco em Santa Catarina </b></p><p>O inverno começou oficialmente à 1h24min desta quarta-feira, mas Santa Catarina já vivencia características comuns da estação há duas semanas. Nos últimos dias foram registrados episódios de neve, sincelo e geada na Serra catarinense. E partir de hoje, a previsão já indica que teremos um inverno típico em Santa Catarina. </p> Foto: Julio Cavalheiro / Secom <p><b>2 – Por falta de quórum, PSDB adia reunião da Executiva nacional que aconteceria nesta quarta-feira </b></p><p>O PSDB decidiu adiar, para a próxima semana, a reunião da Executiva nacional, marcada para acontecer na manhã desta quarta-feira. Oficialmente, o motivo é a falta de quórum. Os tucanos estavam com dificuldade de reunir seus membros em Brasília por conta dos festejos juninos, o que faz com que muitos parlamentares voltem para seus Estados, principalmente os nordestinos. A nova reunião deve acontecer no próximo dia 29.<br></p><p><b>3 -</b> <b> Determinação do TSE afeta 50 zonas eleitorais de Santa Catarina </b></p><p>Oito zonas eleitoras de Santa Catarina correm o risco de serem extintas e outras 42 sofrerão ajustes estruturais no processo de rezoneamento determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As adequações terão que ser implementadas até outubro e o tribunal local diz que o impacto direto ao eleitor será mínimo.</p><p><b>4 – Em falta no Estado, envio da vacina pentavalente deve ser retomado em julho </b></p><p>Diversas cidades catarinenses, principalmente as maiores, estão com falta da vacina pentavalente imunização. A Dive-SC justifica que desde abril o Ministério da Saúde não encaminha doses para o Estado, então só restam as que alguns postos tinham em estoque. Conforme a gerente da Dive-SC, Vanessa Vieira da Silva, em julho deve ser retomada a rotina, mas ainda não se sabe quantas doses virão para SC.</p> Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS <p><b>5 – Operador de Cunha diz à PF que Temer atuou em acerto de propinas da Petrobras </b></p><p>O corretor Lúcio Funaro disse, em depoimento dado à Polícia Federal no dia 14 de junho, “confirmar” a participação do presidente Michel Temer (PMDB-SP) e do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em acerto de propinas sobre o contrato da Petrobras com a Odebrecht. O delator da Lava-Jato é apontado pela investigação como operador de Cunha. Segundo ele, em uma reunião com Temer, a Odebrecht acertou o pagamento de propina de US$ 40 milhões (cerca de R$ 132,5 milhões) ao PMDB.<br></p> Foto: Ver Descrição / Ver Descrição <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense