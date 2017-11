Itajaí continua em busca do tricampeonato dos JASC

Itajaí continua na briga pelo tricampeonato dos 57º Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), em Lages. Apesar de perder a liderança no quadro geral de pontos para Blumenau por 97 a 92, o município é favorito nas modalidades handebol masculino e bolão 16 masculino, além da natação e taekondo nos dois naipes.

Com os resultados dessa quarta-feira (8), os itajaienses lideram o quadro de medalhas com 65 medalhas e de troféus com nove. A cidade conquistou o segundo lugar no karatê feminino e quarto no feminino; o terceiro lugar do handebol feminino; além do voleibol masculino e bocha feminino que terminaram em quarto.

O handebol feminino venceu o jogo por 33 a 17 sobre o município de Chapecó e garantiu o terceiro lugar no campeonato. O karatê se despede da competição e ficou com o troféu de Prata para equipe feminina e o quarto lugar para o masculino.

O voleibol masculino também fica com o quarto lugar e deixa os jogos abertos após perder a disputa contra Joinville por 3 sets a 0. Também levou o quarta colocação a bocha feminino que depois de um dia de partidas perdeu a disputa do terceiro lugar para a cidade de Timbó por 12 a 7.

O bolão 16 feminino disputa nesta quinta-feira (9), o ouro contra Blumenau, mas por ter o número menor de municípios participantes nesta categoria não soma pontos. Segundo as regras dos JASC, pontuam as modalidades a partir de oito equipes.

A natação faz uma ótima estreia garantindo cinco novas medalhas, liderando o quadro parcial de pontos com 46,5 para equipe feminino e o quinto lugar com 32 pontos o masculino. O handebol masculino e equipe de futsal feminino seguem na competição garantindo vitórias nas duas primeiras rodadas.

As equipes de xadrez feminino e masculino seguem em busca do ouro, lideram com 15,5 e 15 pontos, respectivamente, disputam, nesta quinta-feira, a sexta rodada da categoria.



