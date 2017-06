Itajaí: Prefeitura no bairro

Limoeiro recebe o Prefeitura nos Bairros nesta semana

Primeiro encontro será na quarta-feira à noite e atendimentos durante toda a sexta-feira

O Município de Itajaí realiza nesta semana o programa Prefeitura nos Bairros com a comunidade do Limoeiro. O primeiro encontro será na quarta-feira (21), às 19h30 no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião. Na ocasião, o prefeito Volnei Morastoni ouvirá os anseios da comunidade. Na sexta-feira (23), serão dados encaminhamentos às demandas e reivindicações com a presença do prefeito e corpo técnico das secretariais municipais. Os atendimentos à população serão das 8h às 18h.

“A presença do governo nas comunidades é fundamental para conhecermos as necessidades da população. A Prefeitura nos Bairros coloca em sintonia o governo e as pessoas, fazendo com que as nossas ações estejam alinhadas com os anseios da comunidade. Vamos iniciar com as regiões mais periféricas”, destaca Volnei que retomou o programa após quatro anos desativado. As ações já foram desenvolvidas no Santa Regina e Espinheiros.

Para garantir a efetividade do programa, o prefeito convoca toda a população do Limoeiro a participar do encontro preliminar na quarta-feira. Na reunião à noite, com o microfone aberto para participação do público, serão identificadas as demandas de curto, médio e longo prazo em todas as áreas.

Na sexta-feira, a comunidade será atendida durante todo o dia e poderá resolver questões nas áreas da saúde, educação, habitação, desenvolvimento social, entre outros. O balcão de empregos também funcionará no Prefeitura nos Bairros.

O prefeito Volnei e o corpo técnico das secretarias atenderão diretamente a comunidade no Salão Paroquial, localizado na rua Edmundo Leopoldo Merizio, 3784 (ao lado da Unidade Básica de Saúde).

A proposta do programa é levar a estrutura do governo municipal aos bairros para facilitar o atendimento à população.

SERVIÇO

O quê: Prefeitura nos Bairros | Limoeiro. Presença do Prefeito Volnei Morastoni e secretários

Quando: 21 e 23 de junho (qinta às 19h30 / sexta das 8h às 18h)

Onde: Salão Paroquial da Igreja São Sebastião (ao lado da Unidade Básica de Saúde) | Rua Edmundo Leopoldo Merizio, 3784



Fonte: floripanews