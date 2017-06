Itajaí recebe exposição de arte

Espaço Multiuso da Univali recebe mostra “Vozes para Paz”

Exposição reúne obras de Maria Glória Dittrich e Fernando Pauler, com poesias de Maria Teresinha Debatin

Itajaí – O Espaço Multiuso da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) recebe, nesta quarta-feira, dia 21, à s 17h30, a mostra “Vozes para Paz”. A exposição reúne cerca de 30 obras dos artistas Maria Glória Dittrich e Fernando Pauler, e poesias de Maria Teresinha Debatin, com visitação aberta ao público até o dia 30 de junho.Â

A mostra integra a programação do Congresso Internacional de Políticas Públicas, que ocorre entre os dias 21 e 23 de junho, na Univali, Campus Itajaí. Os trabalhos apresentados foram produzidos em materiais e técnicas diversos, e o título proposto objetiva provocar nos visitantes uma experiência estética entre o belo e o sentir da vida.Â

A cerimônia de abertura da exposição será realizada no próprio Espaço Multiuso, anexo à Reitoria da Univali.

Serviço

O que: Exposição “Vozes para Paz”

Quando: De 21 a 30 de junho. Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, das 13h30 às 17h30, e das 18h às 21h.

Onde: Espaço Multiuso da Univali

Entrada gratuita

Mais informações: (47) 3341-7847, na coordenação do Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas da Univali.Â

Natália Uriarte Vieira

Coordenadoria de Marketing e Comunicação



Fonte: floripanews