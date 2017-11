Itajaí tem três projetos aprovados no Ministério de Desenvolvimento Social

Com o empenho de garantir recursos federais, o município de Itajaí conseguiu nessa terça-feira (31), por meio do Sistema de Convênios (Sincov), a aprovação de três projetos no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Foram garantidos projeto do Centro Dia para o idoso – que atende as pessoas idosas semi dependentes e dependentes -; a construção de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e também três veículos para atender o programa.

“É uma alegria enorme saber da aprovação desses três projetos. Isso mostra o quanto o Município está avançando, pensando na população e na qualidade de vida dos itajaienses”, ressalta a secretaria de Assistência Social, Neusa Maria Vieira Geraldi.



Fonte: Floripa News