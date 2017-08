Ivete Sangalo e Jota Quest se apresentam em noite única em Floripa

No dia 01 de setembro, o Stage Music Park promove uma noite que deve ficar marcada na história de Florianópolis. A cantora Ivete Sangalo e o grupo Jota Quest, ambos com mais de duas décadas de careira, chegam para apresentar os sucessos que fizeram deles dois dos grandes nomes da música brasileira.

Com uma trajetória de sucesso, Ivete se mantém como uma das intérpretes mais queridas pelo público. No último ano, em votação realizada pela Billboard Brasil, ela foi eleita como a artista mais completa do país. Durante o Carnaval 2017, além de comandar a folia em Salvador, foi homenageada pela Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio, mostrando todo seu poder e influência na cultura popular brasileira. Com uma legião de fãs, a baiana é a personalidade feminina nacional mais seguida nas redes sociais, de acordo com a lista Forbes divulgada nos dois últimos anos. A cantora, que também é uma das principais representantes da música brasileira no exterior, tem uma nova turnê pela Europa programada para julho, além de ser uma das atrações confirmadas na próxima edição do Rock in Rio.

Na mesma noite, se apresenta a banda Jota Quest, que está na estrada divulgando seu mais recente trabalho, o álbum Pancadélico. O grupo mineiro estourou no fim de 1996, com o famoso Disco das Pirucas, seu primeiro álbum lançado por uma grande gravadora. Com uma mistura peculiar de pop e rock com diversos ritmos da black-music, incluindo funk, disco e soul, o álbum emplacou canções como Encontrar Alguém e My Brother. O quinteto mantém a mesma formação desde sua fundação e hoje é consagrado como um dos grupos mais populares do Brasil. Com 12 álbuns lançados, a banda já ultrapassou a marca de 15 milhões de cópias vendidas e venceu dois prêmios Grammy Latino.

Vendas abertas! 😉

