"Já ganhamos jogando menos que hoje", diz técnico do Avaí

<p>O técnico do Avaí, Claudinei Oliveira não poupou elogios à equipe após o e mpate com o Figueirense , no <b>Estádio Orlando Scarpelli</b> . O comandante do Leão destacou as boas chances criadas pela equipe, principalmente no segundo tempo. </p><p>— Já ganhamos jogando menos que hoje. Fica a boa atuação. Tivemos boas chances com Alemão e Denílson e podíamos ter saído com o resultado positivo. Tivemos um domínio a partir da segunda parte da etapa complementar e até por isso não fiz as substituições. </p><p>O treinador não evitou falar sobre a reclamação de um pênalti para o Avaí no fim do jogo, mas preferiu avaliar a atuação do árbitro na partida como um todo, ponderando sobre as faltas e cartões amarelos não marcados.</p><p>— Não sei se tocou, mas o fato é que é necessário ter critério. Tem que avaliar. o Leandro Almeida teve duas faltas violentíssimas e não recebeu amarelo. Não vou transferir a responsabilidade para o árbitro. —<br></p><p>Sobre a briga pelo título, Claudinei ressaltou a importância de conquistar o primeiro lugar geral no returno do Campeonato Catarinense para levar o último jogo da decisão para a Ressacada. </p><p>— A Chapecoense está num bom momento, crescendo no campeonato, mas vamos brigar pelo primeiro lugar (no geral). Estamos numa crescente também e vamos lutar. Tentar trazer a final para casa é importante, mas nada impede que conquistamos o título em qualquer lugar, como foi o acesso lá em Londrina. — <br><br>E já mirando na final do Estadual, o técnico falou sobre a importância de Denílson para a final, artilheiro do time e que teve participação importante no fim da partida, mas que sofre com lesões.<br><br>— A lesão preocupa, ele é um cara importantíssimo. Se precisarmos, podemos tirá-lo das duas próximas rodadas já pensando na final. —<br></p>

Fonte: Diário Catarinense