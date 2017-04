Jerry Adriani é diagnosticado com câncer

O Dia

– Cantor está internado em hospital desde março –

Rio – O cantor Jerry Adriani, internado desde março no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi diagnosticado com câncer. A família de Adriani divulgou nota, na noite desta segunda-feira, confirmando que o cantor está em tratamento contra a doença “ao longo das últimas semanas”. No entanto, os parentes não deram mais detalhes sobre o tipo de câncer que Jerry enfrenta.

Mais cedo, o empresário Carlos Passet disse ao portal Uol que o estado dele é “gravíssimo”. O cantor deu entrada no hospital com um quadro de trombose venosa profunda na perda direita.

No entanto, duas semanas depois de receber alta, ele voltou a ser internado com “algumas complicações”. Ao Uol, o empresário disse que Adriani não conseguiu se alimentar direito em casa, perdeu peso e ficou “abatido com a situação”.

Confira a íntegra da nota

“Jerry Adriani, 70 anos, e família vêm informar aos fãs, familiares amigos e imprensa, que encontra-se em tratamento contra a doença câncer descoberta após uma série de exames, ao longo das últimas semanas após ter dado entrada no hospital em março com um quadro de trombose venosa profunda. Jerry está começando tratamento para controle desta patologia. Pedimos a todos que independentemente de seus credos solicitem força e pronto restabelecimento ao querido amigo e cantor”.

