Joel faz valer lei do ex, Avaí vence o Botafogo e conquista vitória fora

<p class=”MsoNormal”>Lei do ex. Lei do futebol que preza: jogador faz gol quando reencontra o time que defendeu anteriormente. Lei que amparou o <b> Avaí </b> na <b> 10ª rodada do Campeonato Brasileiro </b>. Antes de desembarcar na Ressacada, o centroavante Joel defendia o Botafogo. A noite de segunda-feira no Engenhão foi dele – com menção honrosíssima ao goleiro Douglas, estreante que fechou o gol aos alvinegros. O camaronês marcou os tentos azurras na vitória por 2 a 0 sobre o Bota. Valeu a lei e a saída do Leão da lanterna, mas ainda na zona de rebaixamento, e a primeira vitória fora de casa. </p><p class=”MsoNormal”>O próximo adversário do Avaí será a Ponte Preta. O confronto está marcado para as 19h de domingo, na Ressacada. Também pela 11ª rodada e no domingo, o time carioca encara o Corinthians, à s 16h e em Itaquera. </p><p class=”MsoNormal”>Antes de a bola rolar, a filha do atacante Roger, Giulia,teve o nome gritado pela torcida no Engenhão. Deficiente visual, a menina encantouo país na semana passada pela paixão que tem pela vida, apesar da limitação. </p><p class=”MsoNormal”>Sob pressão. Era o técnico do Avaí, Claudinei Oliveira,precisando da vitória para ficar no cargo. Era o Botafogo, para assumir a terceira colocação se ganhasse. Porém, Joel pareceu tranquilo quando a bola surgiu nos pés aos cinco. Pedro Castro tentou o arremate de fora, mas virou passe. O primeiro chute foi bloqueado, mas o segundo entrou. Gol que desestabilizou o Bota e deu confiança ao Leão. E em outra boa jogada pelo lado esquerdo, aos 16, o toque do Juan foi endereçado a Pedro Castro. Desta vez ele ajeitou para Joel,que encheu o pé e as redes dos mandantes.</p><p class=”MsoNormal”>Era o segundo jogo de Joel no Avaí. Era o primeiro de Douglas na Série A. Substituto de Kozlinski, o goleiro azurra passou a ser exigido e deu conta do recado. Entre as intervenções, fez grande defesa aos 21, em bomba de Arnaldo, e antes do término da etapa foi preciso ao abafar a bola em esticão para Guilherme. </p><p class=”MsoNormal”>Ao retornar do intervalo, o Avaí assumiu a proposta de se defender e contra-atacar. Como aos nove, na ligação direta do goleiro para Romulo, que tocou na saída de Gatito. A bola foi fora. Cansado, Joel deixou o jogo para dar lugar a Junior Dutra, que quase anotou golaço aos 35. Sobrou o outro herói da vitória azurra. Douglas demonstrou segurança, e conseguiu sair de campo sem ter a meta vazada. O Leão conseguiu mais: venceu pela primeira vez fora da Ressacada.</p><p class=”MsoNormal”><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p class=”MsoNormal”><b>BOTAFOGO – 0</b><br>Gatito Fernández; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Camilo (Leandrinho) e Montillo (Guilherme); Rodrigo Pimpão e Roger. <b>Técnico: </b>Jair Ventura</p><p class=”MsoNormal”><b>AVAÍ – 2</b><br>Douglas Friedrich; Leandro Silva, Betão, Airton e Capa; Luan, Judson (Wellington Simião), Pedro Castro e Juan (Diego Tavares); Joel (Junior Dutra) e Romulo. <b>Técnico: </b>Claudinei Oliveira</p><p class=”MsoNormal”><b>GOLS: </b>Joel, aos 5 e aos 16 do primeiro tempo (A)</p><p class=”MsoNormal”><b>CARTÕES AMARELOS: </b>Igor Rabello (B). Douglas Friedrich, Leandro Silva (A)</p><p class=”MsoNormal”><b>ARBITRAGEM: </b>Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Flavio Gomes Barroca e Vinicius Melo de Lima (trio de RN)</p><p class=”MsoNormal”><b>LOCAL: </b>Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense