Jogadoras de time vôlei comemoram conquista tirando a roupa

Itália – Uma equipe de vôlei feminimo resolveu extravasar, após conseguir o acesso na Série D da Itália. As meninas do USD Altair 1963, da cidade de Vicenza, comemoraram a vitória com uma foto na qual aparecem vestindo apenas sutiãs de jogo, tênis e caneleiras, e tapando as partes íntimas com uma bola.

“Não há muito o que dizer, jogo emocionante e participação plena!”, dizia a legenda da foto das campeãs nas redes sociais do clube. Houve manifestões contrárias, mas também que apoiasse a iniciativa. “Bravo! Não vejo nada de vulgar nesta foto… A vulgaridade está nos olhos de quem julga. Vocês são top!”, escreveu uma torcedora.

Através de uma publicação no Facebook, a diretoria da equipe se manifestou e esclareceu o assunto polêmico, tal como o acesso do time à Série D.

“O resultado de um gesto como esse pareceu maior do que o imenso desafio esportivo das meninas, que têm tanta paixão, seriedade e compromisso. Por isso, a empresa é solidária com a equipe e acredita que a exploração deste gesto não seria dar crédito para a única coisa que realmente importa, ou seja, o resultado.

Quem viveu e vive no Altair pode compreender o valor de certas vitórias e também a causa deste gesto. Atenciosamente, a direção do USD Altair 1963″.

De qualquer maneira, apesar dos adeptos e críticos, o caso ganhou os holofotes nos jornais da Itália e muitos torcedores ainda defendem que a foto das campeãs peladas no vestiário não se passou de uma aposta.

