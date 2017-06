Jogadores comemoram a vitória e a aproximação do Criciúma com o G-4

<p>Se o começo da <b> Série B do Brasileiro </b> foi desanimador, sem vitórias e com muita pressão, a chegada do técnico <b>Luiz Carlos Winck</b>, ao que parece, fez o grupo do <b> Criciúma </b>se recuperar de maneira impressionante. O time está invicto a cinco jogos e o <b> triunfo de 2 a 1 sobre o Paraná </b>, nesta sexta-feira, no <b>Heriberto Hülse</b>, fez o time pular para a primeira parte da <b> tabela </b>.<br><br><b>Diego Giaretta</b>, no time desde o ano passado, comemora o bom momento, mas não se deslumbra com a campanha positiva.<br><br>— Graças a Deus mudou todo aquele cenário que a gente estava vivendo. Isso mudou colocando a bunda no chão e ralando. O momento é melhor hoje, mas é ter pezinho no chão para seguir — comentou o zagueiro.<br><br>O zagueiro <b>Nino </b>também comemorou o resultado e a mudança de patamar da equipe dentro da Série B.<br><br>— Somando mais três pontos em casa é importante, ainda mais para conseguir uma sequência. Encostamos no G-4, o negócio é entrar lá — disse.<br><br>Na próxima rodada o Criciúma o Criciúma enfrenta o Vila Nova (GO), sexta-feira, dia 30 de junho, em Goiânia.<br></p><p><b>Leia mais:<br>Acesse a tabela da Série B <br></b> <b>Criciúma supera o Paraná em casa e vence a terceira seguida na Série B</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense