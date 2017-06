Jogadores da Chapecoense discutem com torcedores

<p>Após o apito final na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, neste domingo, os torcedores da <b>Chapecoense</b> vaiaram o time e cobraram os jogadores. Houve até discussão entre atletas e torcedores na saída de campo. O atacante Túlio de Melo ficou chateado com a cobrança que veio das arquibancadas pedindo para que jogassem pelos atletas que foram vítimas do acidente aéreo de novembro do ano passado, na Colômbia.</p><p>- É sacanagem, os caras eram meus amigos. A gente está tentando fazer o nosso melhor. No futebol à s vezes as coisas são assim. A gente precisa do apoio de todos. Nosso diferencial é a torcida. A gente continua contando com eles. Dentro de campo vamos dar nosso sangue se for preciso – afirmou o atacante.</p><p>O goleiro Jandrei afirmou que só resta seguir trabalhando para que essa má fase passe o quanto antes.</p><p>O zagueiro Fabrício Bruno disse que o resultado não reflete o que foi o jogo.</p><p>- É um resultado difícil mas para quem viu o jogo a gente não merecia perder. Nós martelamos, martelamos e não conseguimos o gol. Eles foram lá uma vez e fizeram. Mas a gente confia no trabalho do Mancini e com certeza vamos dar a volta por cima. Vamos buscar a vitória na Sul-Americana e depois tentar a recuperação no Campeonato Brasileiro – concluiu o zagueiro.</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense