Jogadores do Avaí ressaltam chance matemática por título do 2º turno

<p>Após o <b> empate no clássico</b> , os jogadores do Avaí se apegaram às chances matemáticas na briga pelo segundo turno do Catarinense. Os atletas destacaram o jogo movimentado no Orlando Scarpelli, mas lamentaram o empate.</p><p>— Ficou mais difícil, mas ainda temos chances matemáticas, então vamos lutar até o final. Nosso time, com a volta de todos os jogadores voltou a ter força. Temos um elenco forte e vamos brigar pelo titulo. — salientou Júnior Dutra</p><p>O capitão Marquinhos lamentou a igualdade no placar, mas salientou o bom resultado para a classificação geral.</p><p>— Bom não é, empate para a gente não era o que a gente esperava. Jogo bem jogado. Nós criamos e eles também, e um empate fora de casa é bom (resultado). — explicou Marquinhos.</p><p>Sobre o lance polêmico em que a bola bateu na mão de Weldinho dentro da área, o camisa 10 foi ponderado:</p><p>— Bola bateu na mão, tem que ver se o braço tava aberto. Não questionamos muito a decisão do árbitro. Ele fez um grande jogo, nós também ajudamos ele, e quando o jogador quer ajudar, o árbitro passa despercebido. — elogiou o Galego.<br></p>

Fonte: Diário Catarinense