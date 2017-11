Jogo Amistoso encerra campanha Novembro Azul em Itajaí

Para encerrar a campanha Novembro Azul – movimento mundial para prevenção do câncer de próstata – o município de Itajaí, por meio da Secretaria de Saúde, promove na próxima quarta-feira, 29 de novembro, um Jogo Amistoso entre servidores públicos, vereadores e autoridades. A atividade será no Ginásio Ivo Silveira, no bairro Fazenda, a partir das 19h30. Toda a comunidade está convidada para participar do evento.

Durante a partida, os homens presentes receberão orientações sobre saúde e poderão fazer testes rápidos para diagnóstico de HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites B e C. A intenção é promover uma atividade esportiva e educativa para marcar o mês, além de mobilizar a população em prol da prevenção de doenças.

Saúde do homem em destaque

Desde o início deste mês, a Secretaria de Saúde também está reforçando a atenção integral à saúde do homem. Todas as unidades de saúde estão mobilizadas para encaminhamento de pacientes para diagnóstico da doença, bem como intensificando a prevenção e o estímulo ao cuidado com a saúde.

Além de decoração temática para a campanha, cada unidade preparou ações de orientação aos homens durante o mês. Entre elas: cantinho da saúde do homem, palestras, dicas de cuidados nas salas de espera, ação sobre alimentação saudável, entrega de informativos, apresentações, etc.

O Centro Médico de Referência Especializado São Judas também abriu uma agenda diferenciada com um médico urologista para o mês de novembro. A intenção é oferecer atendimento mais ágil a homens com mais de 50 anos que necessitam fazer os exames para prevenção do câncer próstata e que têm histórico de câncer de próstata em pai, irmão e tio.

“A prevenção sempre é muito importante, homem saudável se cuida. Porém, uma das dificuldades é que o homem geralmente faz uma associação de doença com fraqueza, que não existe, a gente não é mais ou menos fraco por conta da doença. Então, em função disso, ele acaba buscando o atendimento de saúde quando já está com a doença em estágio avançado e isso causa um prejuízo muito grave a sua saúde. Temos taxas elevadas de morte entre os homens, tanto que a expectativa de vida do homem é nove anos menos que a da mulher, o que se deve principalmente a não prevenção de doenças”, comenta o médico responsável pela Saúde do Homem em Itajaí, Márcio Fossari.

Em Itajaí, as doenças que mais acometem os homens são obesidade, diabetes, hipertensão e o câncer de próstata em homens acima dos 50 anos.

Você sabia?

Homens têm mais doenças de coração, colesterol elevado, diabetes e pressão alta do que as mulheres.

Que as principais causas de morte em homens são evitáveis.

Que nos últimos anos acidentes e agressões matam mais homens do que o câncer.

Que os homens acreditam que nunca vão adoecer.

Previna-se

Não fume.

Pratique atividade física regular.

Tenha uma alimentação saudável.

Durma bem.

Realize consultas e exames periodicamente.

Mantenha seu peso adequado.

Evite bebidas alcoólicas.



