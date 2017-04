Joia do Flamengo desperta interesse de mais um gigante europeu

O Dia

– Clube está disposto a pagar a alta multa rescisória de Vinícius Júnior e deixar Barcelona e Real Madrid para trás nas negociações –

Itália – Uma das promessas mais cobiçadas do momento no futebol mundial veste a camisa do Flamengo e responde pelo nome de Vinícius Júnior. O atacante, de 16 anos, está na mira de Barcelona e Real Madrid há tempos e agora vê um novo clube disposto a entrar na briga dos gigantes: a Juventos. O jornal ‘Corriere dello Sport’ afirmou que existe um plano do time italiano para ultrapassar as negociações existentes e fechar com a joia do Rubro-Negro.

A Juventus teria sinalizado interesse em pagar a multa rescisória de Vinícius Júnior, que é de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões). A notícia foi rapidamente recebida na Catalunha, onde o jornal ‘Sport’ mostrou-se preocupado com os novos rumos da negociação do atleta com o Barça.

“Será um duro golpe para o Barcelona, que já viu a Juventus atravessar os blaugranas em outras contratações, como a da pérola argentina Dybala”, citou o veículo.

Enquanto a briga fora do campo ganha cada vez mais participantes, dentro das quatro linhas Vinícius Júnior segue se destacando. A jovem promessa brilhou na campanha do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi o principal nome na conquista do Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira – campanha que garantiu a equipe no Mundial.

