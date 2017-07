Joinville conquista o título do Campeonato Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas

O time CEPE/Raposas do Sul/Sesporte e Aflodef/Florianópolis se enfrentaram em um jogo disputadíssimo, no último sábado (29), em Brusque, pela busca do título do Campeonato Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas. O time do Norte entrou nervoso em quadra, o que fez com que a equipe da Capital vencesse os dois primeiros quartos da partida.

Após o intervalo, na metade do terceiro quarto a equipe do CEPE/Raposas do Sul/Sesporte conseguiu se encontrar em quadra, controlando o jogo, virando a partida e vencendo o jogo com 10 pontos de vantagem pelo placar de 59 x 49.

“Sabíamos que seria um grande desafio e que a partida seria vencida pela equipe conseguisse controlar melhor sua ansiedade em quadra, uma vez que todos os jogos do Catarinense 2017 foram muito equilibrados, todas as equipes desde a fase classificatória mostraram grande entrosamento, possibilitando belos espetáculos no campeonato.

O último título catarinense do CEPE havia sido em 2011, por isso os atletas comemoram ainda em quadra a conquista, embalados pelo carinho de muitos familiares que viajaram até a cidade de Brusque para acompanhar a final” destaca a técnica do CEPE /Raposas do Sul/Sesporte, Ana Teixeira.

Com o resultado, Joinville quebrou o jejum de seis anos sem conquistar o título do catarinense e chegou ao segundo título na história do clube, com um ótimo desempenho. CEPE/Raposas do Sul/Sesporte perdeu apenas uma partida em todo o campeonato, na última fase classificatória, levando assim para casa a hegemonia no esporte.

“Foi um jogo muito disputado, tivemos alguns erros que precisamos corrigir para os próximos desafios do time nesta temporada. A rivalidade entre as equipes de Joinville e Florianópolis é antiga, são pioneiras no esporte basquete em cadeira de rodas em Santa Catarina, atuando desde 2002 na categoria, o que foi um combustível a mais na partida. Nosso próximo compromisso da equipe será nos PARAJASC, onde a equipe Cepe representará a cidade de Joinville pela Sesporte”, completa Ana Teixeira.

Além dos PARAJASC, o CEPE/Raposas do Sul/Sesporte disputa nesta temporada a Copa SC, Campeonato Brasileiro e a Paracopa SESC.



Fonte: Floripa News