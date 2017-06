Joinville: Política e Saúde

Saretta quer tornar Centrinho referência estadual no atendimento à fissura labiopalatal

O deputado estadual Neodi Saretta (PT-SC), defendeu hoje, no Plenário da Assembleia Legislativa, o estabelecimento do Centrinho Prefeito Luiz Gomes, de Joinville, como referência no atendimento a pacientes com fissura labiopalatal (conhecida como fenda labial ou lábio leporino) no Estado. O assunto foi tratado na manhã de hoje (20), durante reunião da Comissão de Saúde, com representantes de diversas cidades do Estado, pais, crianças, profissionais que atuam na área, Secretaria de Estado da Saúde e o município de Joinville, através de sua secretária e vice-prefeito. O Centrinho é o local em SC que conta uma equipe multidisciplinar especializada neste tipo de atendimento.

“Nossa reivindicação é de que os municípios e a Secretaria de Estado da Saúde encaminhem os pacientes para Joinville e de o Estado faça o repasse de recursos necessários”, disse Saretta. Segundo o deputado, que é também presidente da Comissão de Saúde da Alesc, a primeira cirurgia do lábio precisa ser realizada entre 3 e 6 meses de vida. O palato precisa ser operado entre 12 meses e 18 meses. “Se operar depois, não vai ter mais o mesmo resultado.”

Saretta frisou que uma em cada 650 crianças nascidas em SC tem fissura labiopalatina. Mesmo que fosse uma criança, apenas, este assunto mereceria toda a nossa atenção e dos órgãos públicos. Quero fazer uma referência especial ao Centrinho que atende cerca de três mil pacientes com fissura labiopalatina, provenientes de mais de 260 municípios. A unidade é mantida com recursos do município de Joinville, ao custo de R$ 639 mil por mês, e recebe do governo do Estado R$ 50 mil por mês.

Segundo o deputado, em função do custo financeiro a prefeitura de Joinville estuda restringir o atendimento que se limitaria a pacientes do município. O reconhecimento do Centrinho como referência na área para encaminhamento de pacientes pelo Estado via sistema de regulação (SisReg) foi uma das reivindicações apresentadas durante a audiência. Dentre as manifestações, destacou-se a de que as crianças não podem ficar em filas de espera e o tratamento certo precisa ser feito.

O deputado também apresentou uma minuta de projeto de lei que pretende instituir em Santa Catarina o Dia Estadual de Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina, a ser celebrado no dia 24 de junho. O objetivo é motivar debates e ações que busquem auxiliar no melhor tratamento dos pacientes. A escolha do dia objetiva também unificar o movimento que já existe em outros lugares no Brasil.



Fonte: floripanews