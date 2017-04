Jordi comemora operação bem-sucedida no joelho: 'Agora é voltar o mais rápido'

O Dia

– Arqueiro vascaíno deverá ficar duas semanas longe dos gramados –

Rio – O goleiro Jordi já foi submetido a operação no menisco do joelho esquerdo. O jogador do Vasco postou uma foto no Instagram para revelar aos torcedores do Vasco que a operação acabou sendo um sucesso.

“Operação bem-sucedida, graças a Deus! Precisei fazer uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e hoje a noite mesmo já terei alta. Agora é focar na recuperação e trabalho de fisioterapia (Nota da Redação: fisioterapia começa nesta terça-feira) para voltar o mais rápido possível. Com tudo certo, entre 10 a 15 dias já começo o processo de transição para o campo. Obrigado a todos pela torcida!”, afirmou.

O jovem goleiro, de 23 anos, é o reserva de Martín Silva, titular da posição. Além dos dois, o Gigante conta com Gabriel Félix no elenco profissional.

Fonte: O Dia