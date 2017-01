Jornalista dá testemunho de vitória sobre a Microcefalia

Ao participar, no próximo domingo (22), do Ato Nacional em Favor da Vida, a jornalista e escritora Ana Carolina Dias Cáceres, 25 anos, dará um testemunho não apenas de como sobreviveu à microcefalia, como também se tornou uma convicta lutadora contra o aborto.

Carolina, que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, veio a Fortaleza para participar do evento, que se dará a partir das 17 horas, na Praça Portugal, e será mais uma voz na luta contra o preconceito contra a doença, que hoje poderá suscitar uma lei facultando às mães abortarem em casos de contágio pela zika e, por conseguinte, com diagnóstico de feto com microcefalia. A história de superação ganhou as páginas de um livro, escrito pela própria Ana Carolina como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Para escrever o "Selfie, em meu autoretrato, a microcefalia é diferença e motivação", a jovem contou a própria experiência e ouviu relatos de outras cinco famílias que também convivem com a mesma condição.

Após passar por sete cirurgias, sendo que a primeira teve a duração de 10 horas, Ana Carolina finalmente sentiu ter vencido a doença a partir dos 14 anos. De lá para cá, conforme conta, nunca mais submeteu-se a operações e as visitas aos médicos são rotineiras a cada domingo. Por considerar ser um milagre, ela passou também a desenvolver um sentimento de missão. Quer que a sua história pessoal seja conhecida não apenas vencer os preconceitos, mas também para garantir o direito à vida.

"Todos devem ter uma oportunidade para nascer. Nenhuma mãe, nenhum médico tem o dom de saber se o que há no ventre será alguém tão genial ou não quanto Stephen Hawking", diz.

A vinda da jornalista foi organizada pelo coordenador do evento Fernando Lobo. Segundo ele, é mais um exemplo de que a política poderá cometer crimes irracionais. A mobilização será nacional e ocorrerá ainda nas cidades de Brasília (DF), Canoinhas (SC), Carmópolis de Minas (MG); Ibirité (MG); João Pessoa (PB); Mauá (SP); Petrópolis (RJ); Piedade dos Gerais (MG); Recife (PE); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); Manaus (AM); Belém (PA).

